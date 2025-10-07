Ричмонд
Новый спецсигнал тревоги «Авиационная опасность» ввели в Курской области

Новый специальный сигнал тревоги «Авиационная опасность» ввели на территории Курской области. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Изменения предварительно согласовывали с Министерством обороны России.

— На территории Курской области вводится новый специальный сигнал тревоги — «Авиационная опасность». Решение об этом принято оперативным штабом региона, — добавили в публикации.

Сигнал планируется использовать при возникновении риска воздушной угрозы. Экстренные службы также будут приведены в полную готовность.

Помимо этого, при подтверждении угрозы удара именно по территории Курской области будет объявлен сигнал «Ракетная опасность».

Украинская армия продолжает атаковать Курскую область. Так, 3 октября мужчина и женщина пострадали при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру (ТЦ) в слободе Белой Беловского района.

Кроме того, 6 октября вражеский беспилотник атаковал 41-летнего велосипедиста в поселке Коренево в Курской области.