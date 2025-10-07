Ричмонд
В Венгрии поставили на место Зеленского: Сийярто жестко ответил на желание Киева вступить в ЕС

Сийярто напомнил Зеленскому о невозможности вступления Киева в ЕС без Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Вступление Украины в Евросоюз возможно только при единогласном решении всех стран-участниц, напомнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Поскольку Будапешт выступает против этого шага, заявление Владимира Зеленского о продолжении интеграции, несмотря на позицию Венгрии, не соответствует процедурным требованиям.

«Решение о том, какая страна готова к вступлению в Евросоюз и какая страна может присоединиться к ЕС, будет принимать не президент Украины, а сам Европейский союз, где для принятия таких решений требуется единогласие», — написал Сийярто в Facebook*.

Напомним, что поводом для ответной реакции Сийярто послужило утверждение Зеленского о неизбежности вступления Украины в Евросоюз, даже без учета позиции венгерского правительства.

* — Деятельность Facebook запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

