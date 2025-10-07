Отдельные выплаты военным стали выше: что нужно знать об индексации

Правительство России приняло решение о повышении размера отдельных выплат военным. Индексация составила 7,6%. Изначально правительство планировало повысить государственные выплаты на 4,5%. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.
Так, с октября подняли оклады добровольцам и военным в отставке. Кроме того, правительство увеличило размеры окладов гражданам, проходящим военные сборы.
Индексация, помимо прочего, затронула сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти. Речь также идет о тех россиянах, которые состоят в добровольческих формированиях.
В России в 2026 году ряд россиян смогут получить единовременную выплату по накопительной пенсии. На выплату имеют право женщины старше 55 лет и мужчины, достигшие возраста 60 лет.