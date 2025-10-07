С 1 ноября начнётся снижение цен на аренду квартир. Как долго оно продлится и на сколько подешевеет жильё

— На массовом рынке старой Москвы однокомнатную квартиру экономкласса можно снять в среднем за 40−45 тысяч рублей, комфорт-класса — за 50−55 тысяч. Наибольший рост цен зафиксирован в округах, где в предложении преобладает доля дорогих объектов и где их число за год увеличилось. В локациях с демократичным по цене жильём изменения — в пределах 4−7%. По итогам сентября спрос на московском рынке аренды сократился на 18% относительно значения августа, предложение увеличилось на 13%. Это нормальное явление, которое мы наблюдаем из года в год, — отметила заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.