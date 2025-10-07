В России хотят ввести новое применение цифрового паспорта: подробности

В адрес председателя правительства Михаила Мишустина поступило обращение с инициативой разрешить гражданам предъявлять электронные паспорта при проверке документов МВД и ГИБДД. Авторами документа стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты от фракции «Новые люди». Текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что хотя цифровой паспорт уже приравнен к бумажному во многих сферах, законодательно его все еще нельзя предъявлять полицейским при проверке документов.
При этом идентификация через «Госуслуги» уменьшит нагрузку на полицию, ускорит установление личности, сделает процедуру удобнее для людей и предотвратит необязательные доставления в отделения.
В документе также акцентируется, что в ходе процедуры установления личности сотрудники полиции продолжают требовать предъявления бумажного паспорта, даже при наличии у гражданина возможности подтвердить свои данные в электронном формате через мобильное приложение Единого портала государственных услуг.
