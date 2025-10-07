Фон дер Ляйен призвала ЕС выслушать речь Путина на «Валдае»

Представителям стран Европейского союза (ЕС) необходимо обратить внимание на высказывания российского лидера Владимира Путина, которые он сделал на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Об этом в понедельник, 6 октября, заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Свое мнение политик выразила в ходе дебатов насчет вотума недоверия.
— Путин выступал со своей ежегодной речью в клубе «Валдай». Мы должны очень внимательно прислушаться к его словам. Он возложил вину за продолжение агрессивной войны на Украине на Европу, — цитирует ее РИА Новости.
2 октября во время выступления президент России затронул много важных аспектов внутренней и внешней политики. Главное из высказываний — в материале «Вечерней Москвы».
На заседании глава государства заявил, что ответные меры России на милитаризацию Европы не заставят себя ждать, и этот ответ будет «очень убедительным».
В рамках своей речи на «Валдае» Путин также призвал быть готовыми к чему угодно. По словам президента России, сейчас мир переживает время, в котором все меняется крайне быстро.