Аферисты через фейковые сайты крадут деньги владельцев животных: как не попасть в ловушку

Отмечается, что якобы ветеринарная клиника носит название «Зооаптека PRO». На деле, мошенники используют этот бренд, предлагая россиянам приобрести подсанкционные препараты, которые, конечно, в итоге не приходят покупателям. В их числе «Симпарика», «Апоквел» и другие.