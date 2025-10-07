Аферисты через фейковые сайты крадут деньги владельцев животных: как не попасть в ловушку

Владельцы домашних животных стали целями мошеннических схем. Аферисты создали целую сеть Telegram-каналов и сайт ветклиники для обмана граждан. Они обещают владельцам кошек и собак якобы поставки дефицитных иностранных препаратов. Об этом узнал ТАСС.
Отмечается, что якобы ветеринарная клиника носит название «Зооаптека PRO». На деле, мошенники используют этот бренд, предлагая россиянам приобрести подсанкционные препараты, которые, конечно, в итоге не приходят покупателям. В их числе «Симпарика», «Апоквел» и другие.
Как сказано в материале, фейковый сайт и порядка 20 Telegram-каналов индексируются в поисковиках. Через них россиянам легко попасть в ловушку мошенников.
Сотрудники МВД посоветовали не указывать полную личную информацию, включая фамилию, имя, отчество и дату рождения, в своих социальных сетях. Это — критический объем персональных данных.