«Заноза» вместо связиста: Новый российский дрон тянет связь прямо над минными полями

Недавно в зоне боёв отличился другой российский беспилотник — ударная «Молния-2». Он поразил пункт управления ВСУ, а украинский FPV-перехватчик не сумел догнать его даже на максимальной скорости. Оператор с позывным Дамбер рассказал, что дрон увернулся от атаки и точно попал в цель, оставив врагу лишь кадры собственного поражения.