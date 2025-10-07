«Заноза» вместо связиста: Новый российский дрон тянет связь прямо над минными полями

Аппарат разработан совместно с Минобороны и уже используется на всех направлениях СВО. На дрон устанавливается специальная бобина с бронированным оптоволоконным кабелем, который «Заноза» аккуратно протягивает между позициями, обеспечивая связь без риска для жизни связистов.
«Теперь связисты не ползут под обстрелом — задачи перенесены на дрон. Даже если по кабелю проедет техника, он не пострадает», — рассказали разработчики ТАСС.
Недавно в зоне боёв отличился другой российский беспилотник — ударная «Молния-2». Он поразил пункт управления ВСУ, а украинский FPV-перехватчик не сумел догнать его даже на максимальной скорости. Оператор с позывным Дамбер рассказал, что дрон увернулся от атаки и точно попал в цель, оставив врагу лишь кадры собственного поражения.
