Построим новый ядерный котел

В 2025 году в России отмечается 80 лет с момента создания атомной промышленности. Летом бойцы Российских студенческих отрядов — ребята из различных вузов столицы и других городов — были задействованы в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Ленинградской АЭС-2 — одной из крупнейших атомных станций в России.
Кипит работа на стройплощадке Ленинградской атомной электростанции. Здесь, на крупнейшем энергетическом объекте РФ, по данным Росстата, этим летом трудились более 260 студентов-строителей из 13 регионов страны. Все они прошли строгий отбор и теперь пять дней в неделю работают по восемь часов бок о бок с профессионалами атомной отрасли.
День начинается с планерки у реактора. Командир стройки «Мирный атом — ЛАЭС» Даниил Долгошеин объясняет:
— Ребята не просто носят материалы. Кто-то занимается сваркой металлических конструкций, кто-то вяжет арматуру и закладывает ее в будущие стены, а бетонщики часами следят за заливкой, чтобы поверхность легла ровно и без пустот, — отметил Долгошеин.
Каждый из бойцов студотряда отвечает за результат, и это не учебная практика, а настоящая стройка. На ЛАЭС трудятся и девушки. Их рабочее место не в касках под краном, а в кабинетах со стопками папок. Они приводят в порядок проектную документацию.
— Представьте, это сотни чертежей и актов, а мы за неделю выполнили месячный план — разобрали более 180 документов, — рассказала первокурсница-гидротехник Елизавета Никиточкина.
Она — скромная и тихая девушка. Приехала на стройку впервые, да и бойцом студотряда стала совсем недавно, поэтому все происходящее ей в новинку, но от этого только увлекательнее.
— В университете мы видим только примеры на лекциях. А тут у меня в руках настоящие, «живые» документы, с которыми придется столкнуться в реальной жизни через несколько лет. Это акты, пропуска сотрудников, чертежи. От того, как мы их оформим, зависит почти вся работа на стройке, — отметила Елизавета Никиточкина.
Конечно, рядом с новенькими бойцами всегда работает кто-то более опытный. Наставником для Елизаветы стала студентка Екатерина Спицина. Она ездит на стройку уже четвертый год подряд, уже совсем привычно складывает очередную стопку чертежей.
— Конечно, юное поколение нужно обучать, так делал мой наставник, так поступаю и я. Это традиции Российских студенческих отрядов, которые были заложены еще в советское время, — рассказала Екатерина. — Здесь, на стройке, я чувствую себя частью большого дела.
Из бойцов в руководители.
Несколькими этажами выше в офисе нас встречает Арина Чубова. Когда-то и она стояла рядом с ребятами — в каске, в пыли, с папками подмышкой. Сегодня Арина — руководитель группы учета опыта на ЛАЭС.
— В 2015 году я впервые поехала на стройку с отрядом и оказалась на космодроме Восточный. Тогда и поняла: хочу работать в этой сфере всегда. Университет дал мне знания, но именно стройка — уверенность в профессии, — рассказала Арина.
Она отметила, что сейчас многие ребята обращаются к ней за помощью, задают вопросы не только по работе, но и те, что касаются обычной студенческой жизни.
— Мы часто встречаемся на завтраках, обедах и ужинах. Здесь есть бесплатные приемы пищи. Так что никто не ходит работать голодным, — отметила Арина. — Бойцы студотрядов работают у нас летом и зимой, и в другие времена года столовая будто бы пустует. Никто не выкрикивает отрядные кричалки и не желает приятного аппетита командирам. Время будто замирает.
На должности она работает уже пять лет и искренне считает, что стройки не стоит бояться.
— Многие не ездят сюда, потому что где-то прочитали или наслушались мифов о радиации. Конечно, при работе на атомной стройке многих не пускают на действующие реакторы, но все равно если соблюдать правила, то опасности нет.
В год 80-летия атомной промышленности Чубова отметила, что Россия, несмотря на санкционное давление, продолжает сохранять позиции мирового лидерства в этой отрасли.
— Я считаю, что отечественная атомная энергетика сегодня — это не только десятки работающих энергоблоков, но и собственные технологии ядерного цикла, а также уникальные проекты в области реактостроения и международные контракты на строительство АЭС по всему миру, например, в Египте, где тоже трудятся наши бойцы студотрядов, — дополнила Арина.
Семейное дело.
Сергей Салтыков из Москвы поправляет каску и с силой затягивает перчатки. Сегодня его отряд вяжет арматуру: тяжелые металлические прутья ложатся в каркас будущей стены, создавая своеобразный круг. Солнце отражается от металла, а в ушах звенит от постоянной работы отбойного молотка, которым орудуют не один, а целых 10 строителей.
— Мой дядя тоже был в стройотряде, — рассказывает Сергей в короткий перерыв, — когда я был ребенком, он часто показывал мне фотографии ребят в касках, стройку. Когда мне дядя это рассказывал, то я не понимал, чем это для него было. А теперь сам стою на таком же объекте. В будущем я, конечно же, хочу связать свою жизнь со стройкой, потому что хочу быть причастным к созданию чего-то большего.
Для Сергея это не первая стройка, но именно ЛАЭС стала для него символичной. Он признает ся, что ощущает связь поколений в самые обычные моменты — когда руки устают от металла или когда вечером в общежитии ребята обсуждают, что сделали за день. Планы у него простые и твердые — закончить учебу и вернуться сюда — уже не как студент, а как инженер.
— Наш трудовой семестр тут начался 1 июля. Мой отряд работает в здании будущего реактора и заготавливает под него бетонные плиты, которые станут фундаментом. Это не просто подработка на лето, — подчеркивает он. — Это то, что определяет мою жизнь, ведь когда ты стоишь среди бетона, искр сварки и грохота кранов, то понимаешь, что ты часть большой истории.
Встретить закат с гитарой.
Бойцы студотрядов живут в общежитии в Сосновом Бору (Ленинградская область) — до стройки рукой подать. Утро у них начинается одинаково: небольшой автобус развозит ребят в столовую, где подают кашу, сладкий чай и свежие булочки. После завтрака — планерка. За длинным столом мастер объясняет задачи: кому вязать арматуру, а кому контролировать заливку бетона.
— В августе у ребят был шанс попасть на ключевые события. Мы делали бетонирование третьего ядерного реактора, а в конце месяца поднимали блок гермооблицовки весом 150 тонн. Увидеть такое воочию не каждому удается, а тут некоторые смогли даже принять в этом участие, — рассказывает руководитель проекта дирекции программы по объектам ЛАЭС крупного концерна Павел Мозеров.
Перед выходом на площадку все надевают спецодежду, ботинки с уплотненным носком, чтобы защитить ноги. Каски надежно фиксируют на голове, на многих из них маркером написаны пожелания других бойцов и название отряда.
К полудню всех ждет горячий обед. На столах обязательно суп, который особенно ценится в дождливую погоду после работ на ветру и холоде. Отдых бойцов студенческих отрядов начинается вечером после окончания рабочего дня. Все они идут встречать закат на Финском заливе. На плечах у них любимые бойцовки или «целинки» — каждая с собственным рисунком, посвященная деятельности и родному городу. У кого-то есть эмблема отряда, у кого-то смешной герб, придуманный на смене, а у некоторых надписи. Это не просто куртки — каждая из них хранит историю — это своеобразный паспорт бойца.
Обычно все встают в три больших круга. В центре — человек с гитарой. Он начинает тихо выводить аккорды и поочередно обходит каждый круг. Если гитаристов несколько, то каждый ходит в своем кругу. Бойцы обнимаются за плечи и подхватывают песню, голоса становятся громче, сливаются в один общий хор. Кто-то поет с улыбкой, кто-то — с закрытыми глазами, а у некоторых на плечах сидит любимая игрушка. У многих на глазах появляются слезы — настолько сильно ощущается единство и понимание того, что такие мгновения не повторяются.
— В такие вечера мы чувствуем, что наши отряды — это не просто люди, собравшиеся на стройку, а настоящая семья, — делится Екатерина Спицина. — За три месяца проходит будто бы целый год, и такие моменты на берегу Финского залива запоминаются на всю жизнь. У нас есть свои праздники. Например, в начале августа у нас 8 Марта, и девушкам дарят цветы и сладкие подарки, а чуть позже — День святого Валентина, в который даже проходят свадьбы.
Точка отсчета.
В этом году стройка совпала сразу с двумя юбилеями: 80-летием российской атомной промышленности и 30-летием холдинга, в который входит ЛАЭС. Поэтому, помимо работы, у студентов насыщенная программа: образовательные лекции, творческие конкурсы, экскурсии на историческую ЛАЭС-1 и военно-патриотические встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы.
Такой ритм закаляет и характер, и память. Для многих бойцов это лето на ЛАЭС станет точкой отсчета в их профессии — как когда-то для старших коллег, которые сегодня руководят стройками по всей стране.
СПРАВКА.
Российские студенческие отряды (РСО) — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года такую школу прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны. На ЛАЭС среди участников РСО конкурс большой. Туда могут попасть только квалифицированные студенты. Ребята на протяжении двух месяцев участвуют в образовательных, профориентационных, творческих и спортивных мероприятиях, посвященных памятным датам работодателя. Студенты также проводят военно-патриотические встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и другие мероприятия в честь 80-летия Великой Победы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Михаил Киселев, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов:
— Участие РСО в строительстве третьего и четвертого энергоблоков крупнейшей в России АЭС — это не просто практический опыт, а стратегическая инвестиция в подготовку кадров для обеспечения технологического лидерства страны. В условиях высокой конкуренции на мировом энергетическом рынке только системное и практикоориентированное образование позволяет создавать специалистов, способных реализовать амбициозные национальные проекты. Более 260 молодых специалистов из 13 региональных отделений РСО задействованы в сложных монтажных, арматурных и бетонных работах, что дает им уникальную возможность не только закрепить профессиональные навыки, но и понять специфику работы на крупнейшем промышленном объекте страны. Мы стремимся создать условия, при которых будущие строители, инженеры, технологи смогут получить практический опыт.