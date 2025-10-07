Построим новый ядерный котел

— Мой дядя тоже был в стройотряде, — рассказывает Сергей в короткий перерыв, — когда я был ребенком, он часто показывал мне фотографии ребят в касках, стройку. Когда мне дядя это рассказывал, то я не понимал, чем это для него было. А теперь сам стою на таком же объекте. В будущем я, конечно же, хочу связать свою жизнь со стройкой, потому что хочу быть причастным к созданию чего-то большего.