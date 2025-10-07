Ричмонд
«Слишком дорого»: Латвия и Литва назвали причину возможного отсутствия на саммите ООН

Латвия и Литва могут пропустить саммит ООН из-за цен на проживание.

Источник: Комсомольская правда

Делегации Латвии и Литвы рискуют пропустить климатическую конференцию ООН из-за дороговизны жилья. Об этом, как передает Reuters, заявили латвийский министр климата и энергетики и представитель энергетического ведомства Литвы.

«По сути, мы уже решили, что для нас это слишком дорого… В первый раз это [аренда жилья] так дорого. Мы отвечаем за бюджет нашей страны», — пояснил министр климата и энергетики Латвии Каспар Мелнис.

Как пояснил представитель литовского ведомства, отказ от участия связан с ценами на проживание, где стоимость одной ночи на человека превышает 500 долларов.

Уточняется, что проведение климатического саммита ООН COP30 в ноябре в бразильском Белене столкнется с проблемой нехватки мест для размещения: при ожидаемых 45 тысячах делегатов гостиницы города готовы принять только 18 тысяч человек. Диапазон цен на проживание — от 150 до 4400 долларов.

Напомним, что ранее Литва и Латвия перестали принимать российские загранпаспорта на пять лет.

