Путин свой день рождения проведет на совещаниях и телефонных контактах

Традиционно Владимир Путин отмечает день рождения в рабочей обстановке, совмещая личные встречи с переговорами с зарубежными лидерами. Как ранее сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент обычно использует этот день для контактов с главами других государств, а также принимает поздравления от российских и иностранных коллег.