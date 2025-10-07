Глава Минтруда Котяков не поддержал идею налога на тунеядство

По данным опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ, идея налога на тунеядство не пользуется поддержкой у большинства россиян. Согласно результатам исследования, опубликованным в понедельник, 59% опрошенных выступают против налога на тунеядство. Вместе с тем, 45% респондентов считают, что необходимо принять закон, предусматривающий ответственность за уклонение трудоспособных граждан от официального трудоустройства. Эксперты ВЦИОМ отмечают, что вопрос трудовой дисциплины остается актуальным, однако население ждет от государства прежде всего поддержки, а не ужесточения контроля.