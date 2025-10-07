В НИУ ВШЭ рассказали, как могут назвать следующее поколение людей

Поколение людей, родившихся в 2010—2024 годах, получило название «Альфа». Самое современное из существующих — «Бета». Поколение с 2039 года может получить название «Гамма». С таким предположением выступил директор Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ Иван Груздев, цитирует ТАСС.
Стоит напомнить, что поколение «Бета» открыли дети, рожденные в 2025 году. Смена возрастного периода происходит приблизительно раз в 14−15 лет.
«Учитывая, что для названия новых поколений выбирают буквы греческого алфавита (мы уже слышали про “Альфа” и “Бета”), можно предположить, что следующим поколением будет “гамма”, — объяснил эксперт.
