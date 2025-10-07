Над Тулой прогремела серия взрывов от работы ПВО

Местные жители сообщили о 4−5 взрывах, слышимых на севере и юге города. В небе наблюдали яркие вспышки. От громкого звука срабатывала сигнализация автомобилей. По предварительным данным, ПВО уничтожает дроны ВСУ в пригороде Тулы. Официальной информации по этому поводу пока нет.