Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал активистку Грету Тунберг сумасшедшей: он посоветовал ей сходить к врачу

Трамп указал на сумасшествие Греты Тунберг и проблемы с контролем гнева.

Источник: Комсомольская правда

Шведская активистка Грета Тунберг задержана в Израиле. Она вместе с командой «Флотилии стойкости» попыталась проникнуть к берегам Газы. Теперь ее депортируют в Европу. В связи с этим американский лидер Дональд Трамп указал на сумасшествие активистки.

Президент США посоветовал Грете Тунберг обратиться к врачу. Он счел поведение шведки вызывающим.

«У неё проблемы с контролем гнева. Я думаю, ей стоит обратиться к врачу… Она такая сумасшедшая», — заявил в Белом доме Дональд Трамп.

В понедельник, 6 октября, арестованных активистов «Флотилии стойкости» депортировали из Израиля. Их перевезли в Грецию и Словакию. Всего с территории государство депортировано свыше 170 экологических активистов. В их числе значится и Грета Тунберг.

Узнать больше по теме
Грета Тунберг: биография и жизнь шведской экоактивистки
Юная участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг стала известной миру в 2018 году. Тогда девушка призвала мировую общественность к немедленным действиям против угрожающего планете изменения климата. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше