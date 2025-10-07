Трамп назвал активистку Грету Тунберг сумасшедшей: он посоветовал ей сходить к врачу

Шведская активистка Грета Тунберг задержана в Израиле. Она вместе с командой «Флотилии стойкости» попыталась проникнуть к берегам Газы. Теперь ее депортируют в Европу. В связи с этим американский лидер Дональд Трамп указал на сумасшествие активистки.
Президент США посоветовал Грете Тунберг обратиться к врачу. Он счел поведение шведки вызывающим.
«У неё проблемы с контролем гнева. Я думаю, ей стоит обратиться к врачу… Она такая сумасшедшая», — заявил в Белом доме Дональд Трамп.
В понедельник, 6 октября, арестованных активистов «Флотилии стойкости» депортировали из Израиля. Их перевезли в Грецию и Словакию. Всего с территории государство депортировано свыше 170 экологических активистов. В их числе значится и Грета Тунберг.