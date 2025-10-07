Звездопад из созвездия Дракона будет слаб и плохо виден из-за Луны

«Дракониды — достаточно слабый звездопад. Он дает до 15 метеоров в час в ночь пика. Условия наблюдения Драконид в этом году — неблагоприятные. Полная Луна помешает наблюдению», — сообщили ТАСС в планетарии, уточнив, что в истории наблюдения этого потока встречались и несколько «звездных дождей» мощностью до 500−700 вспышек в час.