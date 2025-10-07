Звездопад из созвездия Дракона будет слаб и плохо виден из-за Луны

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Засветка от Луны ухудшит условия наблюдения пика метеорного потока Дракониды из созвездия Дракона в ночь на четверг, 9 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Источником потока метеоров, которым называют вспышки от сгорающих в атмосфере Земли небольших небесных тел, стала комета 21Р/Джакобини-Циннера. Наша планета каждый октябрь проходит через след из частиц, оставленных ею. «Падающие звезды» Драконид — медленные, обычно красноватого цвета.
«Дракониды — достаточно слабый звездопад. Он дает до 15 метеоров в час в ночь пика. Условия наблюдения Драконид в этом году — неблагоприятные. Полная Луна помешает наблюдению», — сообщили ТАСС в планетарии, уточнив, что в истории наблюдения этого потока встречались и несколько «звездных дождей» мощностью до 500−700 вспышек в час.
В планетарии напомнили, что 20−21 октября произойдет второй звездопад месяца — Ориониды из созвездия Орион, условия наблюдения которого будут лучше.