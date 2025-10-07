В России могут сделать постоянной индексацию зарплат: как часто должен расти оклад

Оклады россиян могут начать повышать ежегодно. В Госдуме предложили закрепить индексацию на официальном уровне. Она будет, при принятии инициативы, охватывать все области труда. Об этом оповестил депутат Госдумы Ярослав Нилов, пишет ТАСС.
Так, предложено закрепить механизм в Трудовом кодексе России. Парламентарий объяснил идею ежегодной инфляцией. В связи с повышением цен предлагается на постоянной основе увеличивать и размеры окладов.
«Соответствующую поправку я пока с юристами обдумываю, как правильно в действующей статье Трудового кодекса, где речь идет об увеличении заработной платы, прописать такие гибкие дополнительные механизмы, которые бы подталкивали не просто выполнять, а обеспечить реальный рост заработной платы каждому работнику», — уточнил Ярослав Нилов.
В апреле 2026 года вырастут социальные пенсии. Индексация составит 6,8%. Ее размер соответствует предполагаемой инфляции.