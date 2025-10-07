В России могут сделать постоянной индексацию зарплат: как часто должен расти оклад

«Соответствующую поправку я пока с юристами обдумываю, как правильно в действующей статье Трудового кодекса, где речь идет об увеличении заработной платы, прописать такие гибкие дополнительные механизмы, которые бы подталкивали не просто выполнять, а обеспечить реальный рост заработной платы каждому работнику», — уточнил Ярослав Нилов.