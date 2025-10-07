Жители России могут наблюдать первое осеннее суперлуние

В ночь с 6 на 7 и с 7 на 8 октября жители России смогут увидеть первое осеннее суперлуние — полнолуние, которое происходит, когда Луна находится вблизи перигея, самой близкой к Земле точки своей орбиты.
Полнолуние наступит 7 октября в 6:47 по московскому времени. А уже 8 октября в 15:27 Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние — менее 360 тысяч километров. В этот момент она будет заметно больше и ярче, чем при минилунии (апогее).
Особенно впечатляюще Луна будет выглядеть две ночи подряд — сегодня и завтра.
Если погода не позволит наблюдать явление сейчас, не стоит расстраиваться: «сезон суперлуний» продлится до января 2026 года. Следующие яркие полнолуния ожидаются 5 ноября и 5 декабря, а завершит цикл суперлуний событие 3 января.
