Жители России могут наблюдать первое осеннее суперлуние

Полнолуние наступит 7 октября в 6:47 по московскому времени. А уже 8 октября в 15:27 Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние — менее 360 тысяч километров. В этот момент она будет заметно больше и ярче, чем при минилунии (апогее).