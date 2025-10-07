Россия увеличила расходы на науку до 1,88 трлн рублей в 2024 году

Отдельное внимание вице-премьер уделил участию бизнеса в финансировании науки. В 2024 году предпринимательский сектор направил на исследования и разработки около 608 миллиардов рублей, что на 10% больше в постоянных ценах по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, частные компании обеспечивают порядка трети всех расходов на науку в стране, что свидетельствует о растущем интересе бизнеса к инновациям и прикладным исследованиям.