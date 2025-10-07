Россия увеличила расходы на науку до 1,88 трлн рублей в 2024 году

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2024 году в России существенно вырос объем внутренних затрат на исследования и разработки, достигнув 1,88 триллиона рублей.
Аналитика, подготовленная Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ на основе данных Росстата, также показала положительную динамику в занятости научных кадров. По словам Чернышенко, эти результаты отражают системную работу по достижению технологического лидерства, которое обозначено Президентом Владимиром Путиным в числе национальных целей развития страны.
Отдельное внимание вице-премьер уделил участию бизнеса в финансировании науки. В 2024 году предпринимательский сектор направил на исследования и разработки около 608 миллиардов рублей, что на 10% больше в постоянных ценах по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, частные компании обеспечивают порядка трети всех расходов на науку в стране, что свидетельствует о растущем интересе бизнеса к инновациям и прикладным исследованиям.
Чернышенко также отметил рост численности специалистов, занятых в научной сфере: теперь в ней работает свыше 675 тысяч человек, из которых более половины — исследователи, включая значительное число молодых учёных. По его словам, именно они определят будущее российской науки. Увеличение кадрового потенциала наблюдается по всем категориям — от исследователей до технического и вспомогательного персонала.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится на переднем крае науки и технологий в сфере термоядерного синтеза.