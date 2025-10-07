Мужчина застрял в контейнере для сбора одежды и умер в Португалии

Португалец не смог выбраться из контейнера для благотворительного сбора одежды, из-за чего погиб. Об этой трагедии сообщили в местном издании Correio da Manhã.
Инцидент произошел еще в конце сентября в городе Кашкайш. 45-летний мужчина засунул руку в контейнер, однако вытащить ее так и не смог. Конечность застряла по подмышку в пружинном механизме устройства.
Сначала мужчину заметили прохожие, однако помощь ему не оказали. Португалец по неизвестной причине позвонить спасателям тоже не смог.
Сотрудники экстренных служб приехали на место только через четыре часа, однако помочь было уже невозможно. Причиной смерти мужчины стала проблема с кровообращением из-за пережатой крышкой руки, уточнили в газете.
В прошлом году произошел похожий случай — пьяный москвич с лишним весом погиб от ожогов, застряв в горячей ванне.
