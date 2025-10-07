Новосибирцам рассказали о новых способах изъятия квартир у граждан

В Государственную Думу представлен проект закона, предоставляющий право местным администрациям признавать квартиры в многоквартирных домах не имеющими хозяев и забирать их в муниципальную собственность.
После перехода в муниципальный жилищный фонд местные власти смогут решать, что делать с такой квартирой: сдавать её по договору социального найма, предоставлять тем, кто переезжает из аварийного жилья, или продавать на аукционе.
Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации содержит порядок признания вещи бесхозной, то есть не имеющей владельца, владелец которой неизвестен или официально отказался от неё. Предлагаемый законопроект, по сути, применяет этот порядок к конкретному типу имущества — жилью. Существуют квартиры, которые формально числятся за кем-то, но фактически заброшены. Если в такой квартире случится прорыв водопровода, некому будет остановить течь до приезда аварийной службы. В зимний период риск коммунальных аварий в таких квартирах значительно возрастает: открытые окна, разбитые стёкла, отсутствие дверей и украденные батареи отопления приводят к замерзанию стояков и повреждению систем отопления, что угрожает безопасности соседей.
Анализ практики применения законов показывает, что много пустующего жилья находится в Республике Коми, Забайкальском, Камчатском, Красноярском и Хабаровском краях, Сахалинской, Иркутской и Магаданской областях. Согласно сведениям Министерства строительства, в этих регионах примерно 12 тысяч заброшенных многоквартирных домов. Например, в Красноярском крае пустует 5,5 тысяч квадратных метров жилья, а в Коми — 365 тысяч квадратных метров.
По мнению авторов законопроекта, жилое помещение может быть признано пустующим при наличии следующих признаков: задолженность по коммунальным платежам более года; долги по налогу на имущество и пени более двух налоговых периодов; отсутствие или повреждение входной двери, окон или отопительных приборов; отсутствие изменений в показателях счётчиков более года. Важно отметить, что изъятие квартиры не будет происходить по усмотрению властей: вышеуказанные признаки должны быть задокументированы и подтверждены, после чего решение об изъятии будет принимать суд.
Роман Чикун, эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика», считает, что изъятие жилья может создать дополнительную нагрузку на местный бюджет вместо решения проблемы: «Невостребованное имущество с низкой рыночной стоимостью перекладывается на баланс муниципалитета. Потребуются затраты на его охрану, ремонт и выплату долгов. Эффективнее было бы выставлять заброшенные квартиры на продажу через суд, привлекать управляющие компании и создавать специализированные фонды для работы с таким жильём».
В текущем году вступил в силу закон, позволяющий изымать земельные участки у садоводов и дачников. Если участок зарос сорняками или завален мусором, на нём нет построек или они разрушены, владельцу выпишут штраф и дадут три года на приведение участка в порядок, а после нескольких предупреждений землю могут забрать. Проект закона об изъятии заброшенных квартир во многом напоминает этот закон. И хотя инициаторы утверждают, что он направлен на решение проблемы пустующего жилья на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, один из авторов допустил возможность распространения этой процедуры на все регионы России в случае успеха.
На данный момент нет точных данных о количестве заброшенных квартир в Новосибирской области. Однако, учитывая низкий уровень безработицы и стабильную численность населения, таких квартир, вероятно, немного. В основном они находятся в сельской местности и в старом жилье.