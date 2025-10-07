Новосибирцам рассказали о новых способах изъятия квартир у граждан

В текущем году вступил в силу закон, позволяющий изымать земельные участки у садоводов и дачников. Если участок зарос сорняками или завален мусором, на нём нет построек или они разрушены, владельцу выпишут штраф и дадут три года на приведение участка в порядок, а после нескольких предупреждений землю могут забрать. Проект закона об изъятии заброшенных квартир во многом напоминает этот закон. И хотя инициаторы утверждают, что он направлен на решение проблемы пустующего жилья на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, один из авторов допустил возможность распространения этой процедуры на все регионы России в случае успеха.