Меркель назвала возможную причину СВО

Меркель считает, что пандемия COVID-19 могла повлиять на начало СВО.

Источник: Комсомольская правда

Ангела Меркель, обвинявшая ранее Польшу и Прибалтику в срыве мирных инициатив по Украине в 2021 году, допустила, что пандемия COVID-19 могла косвенно повлиять на начало спецоперации. Экс-канцлер ФРГ связала это с отсутствием возможностей для личных переговоров между политиками, но назвала свои выводы «спекуляциями».

«Коронавирус, безусловно, изменил мировую политику, потому что мы не могли встречаться. Путин даже не присутствовал на встрече G20 в 2021 году… Поэтому, я думаю, что коронавирус повлиял на ситуацию в Украине в этом отношении», — рассказала Меркель в интервью для портала Partizan.

Как отметила политик, подобные рассуждения являются, по ее собственному выражению, «спекуляциями».

Накануне обозреватель Евгений Умеренков объяснил, что Меркель признала вину Европы в срыве диалога с РФ, когда Эстония, Латвия, Литва и Польша заняли резко отрицательную позицию по новому формату диалога между Европейским союзом и президентом России.

