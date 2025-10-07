Мужчину в Италии насмерть раздавила статуя на фонтане

19-летний итальянец пытался произвести впечатление на девушку — он взобрался на статую городского фонтана, однако скульптура не выдержала и упала на него. Об этом инциденте сообщили в издании Il Messaggero.
Молодой парень скончался на месте от полученных травм. Сотрудникам скорой помощи оставалось лишь констатировать факт смерти.
В материале отметили, что погибший планировал стать пилотом вертолета горно-спасательной службы. Он даже успел получить разрешение на полеты.
22 мая в голове монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде нашли тело ректора Московской государственной академии физической культуры Николая Чеснокова. Как он умер, чем он был известен, и привлекут ли организаторов экскурсии к уголовной ответственности — в материале «Вечерней Москвы».
В прошлом году в населенном пункте Прилузского района Республики Коми возле местного клуба на семилетнюю девочку также упала одна из мемориальных плит памятника. Администрация не следила за безопасностью монумента, из-за чего погиб ребенок.