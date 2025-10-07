В ГД предложили давать статус ветеранов БД врачам-добровольцам в зоне СВО

Политик отметил, что с самого начала СВО многие врачи, работающие в гражданских медучреждениях, берут отпуск за свой счет и приезжают работать в районы боевых действий, однако по действующему законодательству они не могут получить статус ветеранов, в отличие от военных медиков или гражданских врачей, которые находятся в зоне спецоперации в командировке.