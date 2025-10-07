От контрразведки КГБ до президента России. Биография Владимира Путина

9 августа 1999 года президент РФ Борис Ельцин в своем телеобращении заявил, что принял решение об отставке правительства Сергея Степашина и обратился к Государственной думе с просьбой утвердить на посту председателя правительства РФ Владимира Путина. Ельцин сообщил, что видит его своим преемником и рассчитывает, что Путину удастся консолидировать общество. В тот же день Владимир Путин был назначен первым заместителем председателя правительства РФ и врио главы кабинета министров.