В США готовятся к новым ударам по наркокартелям: что для этого предприняли

В Соединенных Штатах разработали юридическое заключение для оправдания возможных новых ударов по наркокартелям. Процесс создания документа был засекречен. Однако телеканал CNN обнародовал информацию, ссылаясь на осведомленный источник.
В Минюсте уже составили якобы «секретный список наркокартелей», по которым могут быть совершены удары. В материале сказано, что президент США Дональд Трамп имеет право на применении «смертоносной силы» против ряда лодок.
Подготовленное заключение Минюста дает возможность на ведение открытых боевых действий в отношении ряда наркоторговцев, пишет телеканал. При этом далеко не все эксперты в области права считают соответствующее решение властей законным.
Сам президент Соединенных Штатов не отрицает вероятности проведения наземной операции против венесуэльских наркокартелей. Он сообщил, что США также нанесли удар по еще одной лодке.