Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США готовятся к новым ударам по наркокартелям: что для этого предприняли

CNN: Минюст США тайно одобрил нанесение ударов по наркокартелям.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах разработали юридическое заключение для оправдания возможных новых ударов по наркокартелям. Процесс создания документа был засекречен. Однако телеканал CNN обнародовал информацию, ссылаясь на осведомленный источник.

В Минюсте уже составили якобы «секретный список наркокартелей», по которым могут быть совершены удары. В материале сказано, что президент США Дональд Трамп имеет право на применении «смертоносной силы» против ряда лодок.

Подготовленное заключение Минюста дает возможность на ведение открытых боевых действий в отношении ряда наркоторговцев, пишет телеканал. При этом далеко не все эксперты в области права считают соответствующее решение властей законным.

Сам президент Соединенных Штатов не отрицает вероятности проведения наземной операции против венесуэльских наркокартелей. Он сообщил, что США также нанесли удар по еще одной лодке.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше