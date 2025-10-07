Взрыв от падения метеорита произошел в Яванском море

Крупный метеорит спровоцировал взрыв в Яванском море неподалеку от побережья Индонезии. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в Национальном агентстве по исследованиям и инновациям (BRIN).
Яркий шар, пронесшийся в небе, сильно напугал жителей. Лишь позже они узнали, что стали очевидцами пролета метеорита.
Космический объект заметили над Кунинганом и Чиребоном, прежде чем небесное тело упало в Яванское море. При пролете через нижние слои атмосферы метеорит издавал гулкий звук.
В результате произошедшего на земле начался пожар.
— Взрыв и свет, увиденные жителями, не представляли никакой опасности, — цитирует астронома Томаса Джамалуддина Jakarta Globe.
14 августа в небе над Киевской и Ровенской областями Украины также был зафиксирован метеорит. На кадрах, опубликованных местными изданиями, видна яркая вспышка, промелькнувшая в ночном небе.
