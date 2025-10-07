Ричмонд
Взрыв от падения метеорита произошел в Яванском море

Крупный метеорит спровоцировал взрыв в Яванском море неподалеку от побережья Индонезии. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в Национальном агентстве по исследованиям и инновациям (BRIN).

Яркий шар, пронесшийся в небе, сильно напугал жителей. Лишь позже они узнали, что стали очевидцами пролета метеорита.

Космический объект заметили над Кунинганом и Чиребоном, прежде чем небесное тело упало в Яванское море. При пролете через нижние слои атмосферы метеорит издавал гулкий звук.

В результате произошедшего на земле начался пожар.

— Взрыв и свет, увиденные жителями, не представляли никакой опасности, — цитирует астронома Томаса Джамалуддина Jakarta Globe.

14 августа в небе над Киевской и Ровенской областями Украины также был зафиксирован метеорит. На кадрах, опубликованных местными изданиями, видна яркая вспышка, промелькнувшая в ночном небе.

Ранее вместе с исследователем славянской культуры, звездочетом Ильей Кио «Вечерняя Москва» разбиралась в том, что можно попросить у падающей звезды.