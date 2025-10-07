В ЦСКА заявили, что Акинфеев избежал серьёзной травмы в матче со «Спартаком»

Согласно медицинскому заключению, голкипер подвернул голеностопный сустав с надрывом связок. Капитан армейцев уже начал курс терапии, а точные сроки восстановления определят в течение недели.
Также в клубе сообщили о состоянии других игроков: нападающий Тамерлан Мусаев восстанавливается от растяжения задней поверхности бедра и не сможет сыграть в октябрьских матчах за сборную России, а защитник Игорь Дивеев продолжает лечение в расположении национальной команды.
Ранее сообщалось, что на предстоящем заседании совета директоров московского «Спартака» может рассматриваться вопрос об отставке главного тренера Деяна Станковича. Поводом для возможного кадрового решения стали недавняя дисквалификация специалиста Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС на месяц и неутешительные спортивные результаты команды, включая поражение в дерби с ЦСКА, где команда пропустила три мяча в первые 18 минут матча. Однако по итогам заседания тренер сохранил пост.
