Радиостанция УВБ-76, известная под названием радиостанция «Судного дня», передала в эфир слово «орехобрус». Информация об этом поступила от Telegram-канала «УВБ-76 логи», который ведет наблюдение за ее деятельностью. При этом слово «орехобрус», которое больше похоже на набор букв, сопровождалось цифровыми значениям — «НЖТИ 59400 ОРЕХОБРУС 2456 1459».
Созданная в 1970-х военная радиостанция УВБ-76 известна своими короткими жужжащими сигналами, из-за которых ее прозвали «Жужжалкой».
До этого радиостанция «Судного дня» УВБ-76, после передачи буквенно-цифрового кода, озвучила слово «тюбокек». Следующая кодовая фраза «лесовьюк» поступила в эфир через 45 минут.
Ранее, в день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), радиостанция передала два новых послания — «афонодек» и «аннамит».