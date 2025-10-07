NYT: Трамп указал прекратить усилия по урегулированию ситуации с Венесуэлой

Американский лидер Дональд Трамп обратился к посланнику по особым поручениям Ричарду Гренеллу с приказом остановить попытки достижения дипломатического урегулирования эскалации конфликта с Венесуэлой. Вашингтон признал усилия бесполезными, пишет The New York Times.
По сведениям газеты, Ричард Гренелл несколько месяцев вел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Однако, как заверил госсекретарь США Марко Рубио, никакого прогресса в отношениях между Вашингтоном и Каракасом не было.
В статье отмечается, что дипломатические меры привели к путанице. В результате власти США решили разработать другие планы на случай усиления напряженности между сторонами. В том числе, рассматривается вариант с военными операциями.
В России и Венесуэле выразили озабоченность усилением эскалации в Карибском море. Стороны признали, что Вашингтон своими действиями может ухудшить ситуацию в регионе.