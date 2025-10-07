Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Трамп указал прекратить усилия по урегулированию ситуации с Венесуэлой

Трамп распорядился прекратить все дипломатические усилия по деэскалации в отношениях с Венесуэлой.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп обратился к посланнику по особым поручениям Ричарду Гренеллу с приказом остановить попытки достижения дипломатического урегулирования эскалации конфликта с Венесуэлой. Вашингтон признал усилия бесполезными, пишет The New York Times.

По сведениям газеты, Ричард Гренелл несколько месяцев вел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Однако, как заверил госсекретарь США Марко Рубио, никакого прогресса в отношениях между Вашингтоном и Каракасом не было.

В статье отмечается, что дипломатические меры привели к путанице. В результате власти США решили разработать другие планы на случай усиления напряженности между сторонами. В том числе, рассматривается вариант с военными операциями.

В России и Венесуэле выразили озабоченность усилением эскалации в Карибском море. Стороны признали, что Вашингтон своими действиями может ухудшить ситуацию в регионе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше