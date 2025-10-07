Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Госдумы рассказал о скидках на оплату ЖКУ для военных пенсионеров

Депутат Чаплин: военные пенсионеры могут оплачивать ЖКУ со скидкой от 30% до 60%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Военные пенсионеры в большинстве регионов России могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги со скидкой в размере от 30% до 60%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

«Для военных пенсионеров и лиц, имеющих стаж службы более 20 лет, в большинстве регионов Российской Федерации установлены скидки на оплату ЖКУ в размере от 30% до 60%… Для военнослужащих, служащих по контракту, и сотрудников спецслужб предусмотрена особенная форма поддержки: они имеют право на компенсацию в случае, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 10% от общего дохода», — сказал агентству Чаплин.

Парламентарий отметил, что данные льготы устанавливаются как на федеральном, так и на региональном уровнях.

«Например, в Санкт-Петербурге пенсионеры с трудовым стажем в 40−45 лет получают 50-процентные скидки на оплату ЖКУ. В Москве пенсионеры в возрасте старше 80 лет полностью освобождаются от платы за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Кроме того, во многих регионах России пенсионерам старше 70 лет возвращается 50% взносов на капитальный ремонт», — подчеркнул Чаплин.

По словам депутата, для получения соответствующих льгот военным пенсионерам необходимо обратиться в уполномоченные органы социальной защиты по месту жительства или в многофункциональные центры (МФЦ), предоставив документы, подтверждающие право на льготу.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше