Пьяный водитель лишился машины за 1,7 миллиона после суда в Хабаровске

В Хабаровске суд рассмотрел уголовное дело в отношении водителя, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГАИ остановили его автомобиль Nissan X-Trail в вечернее время. У мужчины были заметные признаки опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Мужчина уже привлекался к ответственности за такое же нарушение и был лишен прав. Несмотря на это, водитель вновь нарушил закон и выехал на дорогу. Суд признал его виновным по статье Уголовного кодекса РФ», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
С учетом смягчающих обстоятельств мужчине назначили наказание — 250 часов обязательных работ и еще два года без права садиться за руль.
Однако на этом история не закончилась. Водитель попытался избежать конфискации автомобиля, продав свой Nissan X-Trail по договору всего за 10 тысяч рублей. Суд усомнился в честности сделки и назначил независимую экспертизу.
Эксперты оценили реальную стоимость машины в 1,725 миллиона рублей. Теперь с нарушителя взыскана именно эта сумма.