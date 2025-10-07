Пьяный водитель лишился машины за 1,7 миллиона после суда в Хабаровске

«Мужчина уже привлекался к ответственности за такое же нарушение и был лишен прав. Несмотря на это, водитель вновь нарушил закон и выехал на дорогу. Суд признал его виновным по статье Уголовного кодекса РФ», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.