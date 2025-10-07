Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Бааб: Лидеры Запада не смогут выступить, как Путин на «Валдае»

Западные политики сильно завидуют президенту России Владимиру Путину на фоне его уверенного выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Такое мнение в понедельник, 6 октября, выразил немецкий журналист Патрик Бааб.

Западные политики сильно завидуют президенту России Владимиру Путину на фоне его уверенного выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Такое мнение в понедельник, 6 октября, выразил немецкий журналист Патрик Бааб.

— Путин произнес речь продолжительностью 45−50 минут и, как и каждый год, три часа беседовал с политологами, менеджерами, историками, журналистами. Три часа, — отметил он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, не каждый европейский политик смог бы выдержать такое длительное выступление перед публикой.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что представителям стран Европейского союза (ЕС) необходимо обратить внимание на высказывания Путина, которые он сделал на «Валдае».

2 октября во время выступления российский лидер поднял много важных тем, которые касаются внутренней и внешней политики страны. Главное из высказываний — в материале «Вечерней Москвы».

30 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир находится в состоянии «войны нового типа» с Россией. Он назвал это не потенциальной угрозой, а свершившимся фактом.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше