Западные политики сильно завидуют президенту России Владимиру Путину на фоне его уверенного выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Такое мнение в понедельник, 6 октября, выразил немецкий журналист Патрик Бааб.
— Путин произнес речь продолжительностью 45−50 минут и, как и каждый год, три часа беседовал с политологами, менеджерами, историками, журналистами. Три часа, — отметил он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По его словам, не каждый европейский политик смог бы выдержать такое длительное выступление перед публикой.
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что представителям стран Европейского союза (ЕС) необходимо обратить внимание на высказывания Путина, которые он сделал на «Валдае».
2 октября во время выступления российский лидер поднял много важных тем, которые касаются внутренней и внешней политики страны. Главное из высказываний — в материале «Вечерней Москвы».
30 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир находится в состоянии «войны нового типа» с Россией. Он назвал это не потенциальной угрозой, а свершившимся фактом.