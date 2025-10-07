Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые попробовали на вкус бизона, жившего 50 тысяч лет назад

В 1984 году группа ученых решилась на любопытный гастрономический эксперимент, приготовив и съев рагу из мяса бизона, жившего 50 тысяч лет назад. Небольшую часть шеи бизона нарезали кубиками и томили в кастрюле с бульоном и овощами, сообщает Zakon.kz.

Источник: Bernt Rostad/Wikimedia

Как пишет iflscience.com, тело степного бизона нашли золотоискатели Аляски в 1979 году. Это единственный известный пример плейстоценового бизона, извлеченного из вечной мерзлоты.

Возраст бизона, которого прозвали Синим Малышом (Blue Babe) — в честь синего оттенка его шкуры, обусловленного минералом вивианитом, первоначально датировали примерно 36 тыс. лет назад. Более поздний радиоуглеродный анализ, проведенный Центром прикладных изотопных исследований при Университете Джорджии, скорректировал эту оценку до 50−55 тыс. лет.

Через несколько лет, в 1984 году, поддавшись научному любопытству, один из исследователей решил приготовить и съесть часть животного.

Идея принадлежала Дейлу Гатри, палеонтологу из Университета Аляски в Фэрбанксе, который руководил первыми раскопками. Когда финский таксидермист Эйрик Гранквист завершил реставрацию образца в 1984 году, Гатри приготовил ужин с рагу из куска шеи Синего Малыша.

Ученый описал мясо как «немного жесткое», но отметил, что его аромат напоминает говядину с землистым, грибным привкусом — результат выдержки, равной пяти ледниковым периодам. При этом никаких последствий для здоровья ученых от этого ужина не было.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше