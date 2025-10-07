Ученые попробовали на вкус бизона, жившего 50 тысяч лет назад

Как пишет iflscience.com, тело степного бизона нашли золотоискатели Аляски в 1979 году. Это единственный известный пример плейстоценового бизона, извлеченного из вечной мерзлоты.
Возраст бизона, которого прозвали Синим Малышом (Blue Babe) — в честь синего оттенка его шкуры, обусловленного минералом вивианитом, первоначально датировали примерно 36 тыс. лет назад. Более поздний радиоуглеродный анализ, проведенный Центром прикладных изотопных исследований при Университете Джорджии, скорректировал эту оценку до 50−55 тыс. лет.
Через несколько лет, в 1984 году, поддавшись научному любопытству, один из исследователей решил приготовить и съесть часть животного.
Идея принадлежала Дейлу Гатри, палеонтологу из Университета Аляски в Фэрбанксе, который руководил первыми раскопками. Когда финский таксидермист Эйрик Гранквист завершил реставрацию образца в 1984 году, Гатри приготовил ужин с рагу из куска шеи Синего Малыша.
Ученый описал мясо как «немного жесткое», но отметил, что его аромат напоминает говядину с землистым, грибным привкусом — результат выдержки, равной пяти ледниковым периодам. При этом никаких последствий для здоровья ученых от этого ужина не было.