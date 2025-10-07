РФС 10 октября рассмотрит новое дело против отстранённого за ставки Писарского

Напомним, 3 июля комитет по этике отстранил Писарского от футбольной деятельности на четыре года (три из них — условно). Причиной стали ставки, которые сделал друг футболиста на первый стыковой матч «Сочи» — «Пари НН», в котором Владимир принимал участие и получил красную карточку в первом тайме. Права на игрока принадлежали «Крыльям Советов», которые расторгли с ним контракт. Сейчас футболист выступает за медийный «СКА-Ростов».