РФС 10 октября рассмотрит новое дело против отстранённого за ставки Писарского

По его словам, всё дело в якобы совершённых им двух ставках в 2020 году, когда футболист выступал за омский «Иртыш». Юрист уточнил, что нападающий не совершал ставок, соответственно не участвовал в азартных играх и пари, основанных на риске.
Напомним, 3 июля комитет по этике отстранил Писарского от футбольной деятельности на четыре года (три из них — условно). Причиной стали ставки, которые сделал друг футболиста на первый стыковой матч «Сочи» — «Пари НН», в котором Владимир принимал участие и получил красную карточку в первом тайме. Права на игрока принадлежали «Крыльям Советов», которые расторгли с ним контракт. Сейчас футболист выступает за медийный «СКА-Ростов».