РФС 10 октября рассмотрит новое дело против отстранённого за ставки Писарского

Российский футбольный союз (РФС) 10 октября рассмотрит новое дело против уже отстранённого форварда Владимира Писарского. Об этом сообщил юрист спортсмена Антон Смирнов.

Источник: Life.ru

По его словам, всё дело в якобы совершённых им двух ставках в 2020 году, когда футболист выступал за омский «Иртыш». Юрист уточнил, что нападающий не совершал ставок, соответственно не участвовал в азартных играх и пари, основанных на риске.

Напомним, 3 июля комитет по этике отстранил Писарского от футбольной деятельности на четыре года (три из них — условно). Причиной стали ставки, которые сделал друг футболиста на первый стыковой матч «Сочи» — «Пари НН», в котором Владимир принимал участие и получил красную карточку в первом тайме. Права на игрока принадлежали «Крыльям Советов», которые расторгли с ним контракт. Сейчас футболист выступает за медийный «СКА-Ростов».