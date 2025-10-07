Ричмонд
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег

Синоптик Позднякова: первый снег может выпасть в Москве в конце октября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Первый снег в Москве может выпасть в последних числах октября, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Все (прогнозные — ред.) модели показывают, что вероятность выпадения первого снега в последних числах октября велика. Ну, собственно говоря, это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает снег, первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров», — сказала Позднякова.

Синоптик уточнила, что первый снег может выпасть 30−31 октября.