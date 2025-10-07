Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег

«Все (прогнозные — ред.) модели показывают, что вероятность выпадения первого снега в последних числах октября велика. Ну, собственно говоря, это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает снег, первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров», — сказала Позднякова.