ГОСТ на школьные стулья вступит в силу в ноябре

В частности, в документе сказано, что поверхность сиденья может быть плоской или иметь углубление. Углубление должно быть не более 10 миллиметров и должно занимать задние ⅔ эффективной глубины. Углы сиденья и спинки стула должны быть притуплены (зашлифованы).