ГОСТ на школьные стулья вступит в силу в ноябре

ГОСТ с требованиями к школьным стульям вступит в силу в ноябре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ГОСТ на ученические стулья заработает в России с ноября: он описывает, какими качествами должен обладать такой предмет мебели для обеспечения комфортного пребывания учеников в школе — РИА Новости изучило содержание документа.

В частности, в документе сказано, что поверхность сиденья может быть плоской или иметь углубление. Углубление должно быть не более 10 миллиметров и должно занимать задние ⅔ эффективной глубины. Углы сиденья и спинки стула должны быть притуплены (зашлифованы).

Также описано, какой должна быть на таком стуле подставка для ног — ее выступ от передней границы сиденья должен составлять не менее 150 миллиметров.

Согласно тексту документа, дата введения его в действие — 1 ноября этого года.

При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.