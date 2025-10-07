Демократы и республиканцы не смогли договориться по финансированию правительства: шатдаун продолжается

В Соединенных Штатах продолжается процесс принятия законопроекта о дальнейшем финансировании правительства. Сенат Конгресса страны вновь не принял предложения. Шатдаун правительства США продолжается.
Так, представленный республиканцами проект поддержали 52 члена Сената. При этом 42 голоса направили против принятия предложения.
В случае с законопроектом демократов ситуация сложилась хуже. За его принятие проголосовали всего 45 членов Сената. Еще 50 человек высказались против.
На фоне временной приостановки деятельности правительства начались массовые увольнения. С должностей снимают госслужащих. Об этом ранее предупреждал президент США Дональд Трамп. Подавляющее большинство не сохранит за собой утраченные места. Госслужащим не удастся вернуться на свои должности после снятия шатдауна.