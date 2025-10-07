Ричмонд
Стала известна цель визита актёра Джеки Чана в Алма-Ату

Поездка Джеки Чан в Алма-Ату связана со съёмками его нового фильма.

Источник: Аргументы и факты

Голливудский актёр Джеки Чан посетил казахстанский город Алма-Ату в рамках работы над четвёртой частью серии фильмов «Доспехи Бога», которую собираются снимать в Казахстане, сообщила медиакомпания Salem Entertainment.

«Речь идёт о работе над новым фильмом культовой франшизы — “Доспехи Бога: Ультиматум”. Четвёртая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане», — отметили в организации.

Первый фильм киносерии вышел на экраны в 1986 году. Второй фильм, получивший название «Доспехи Бога 2: Операция Кондор», зрители увидели в 1991 году.

Показ третьей части — «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» — стартовал в 2012 году. Режиссером всех картин стал сам Джеки Чан, который также исполнил в них главную роль.

Напомним, в мае 2023 года Джеки Чан рассказал, что хотел бы сыграть супергероя и ждёт соответствующего предложения от режиссёров. В мае 2025 года Всемирная федерация карате (WKF) вручила ему и актёру Ральфу Маччио чёрные пояса. Мероприятие состоялось в рамках промоакции новой части серии фильмов «Карате-пацан».