Стала известна цель визита актёра Джеки Чана в Алма-Ату

Напомним, в мае 2023 года Джеки Чан рассказал, что хотел бы сыграть супергероя и ждёт соответствующего предложения от режиссёров. В мае 2025 года Всемирная федерация карате (WKF) вручила ему и актёру Ральфу Маччио чёрные пояса. Мероприятие состоялось в рамках промоакции новой части серии фильмов «Карате-пацан».