Глава Минтруда рассказал о новых действующих мерах поддержи семей с детьми

Министр добавил, что уже разработаны необходимые нормы, чтобы сделать равными меры социальной поддержки для удостоенных звания «Мать-героиня» женщин и Героев труда. Кроме того, в трудовом стаже многодетных родителей будут учитываться периоды ухода за всеми детьми, отметил Котяков. До сих пор в стаж учитывались только по 1,5 года ухода детьми, но суммарно не более шести лет, уточнил министр.