Диетологи предупредили: не всякий витамин D полезен

Многие принимают витамин D, чтобы укрепить иммунитет и защитить кости. Но новое исследование показало, что одна из его форм — витамин D2 (эргокальциферол) — может быть не только бесполезной, но и снижать уровень «полезного» витамина D3 в организме, сообщает El.kz со ссылкой на журнал Nutrition Reviews.