Диетологи предупредили: не всякий витамин D полезен

Учёные из Великобритании проанализировали десятки клинических исследований, в которых люди принимали добавки с витамином D2. Оказалось, что при регулярном употреблении этой формы уровень основного метаболита витамина D3 в крови не повышается, а наоборот — снижается. Исследователи предполагают, что эргокальциферол запускает механизм, ускоряющий выведение D3 из организма.
Профессор Колин Смит из Университета Суррея отметил, что эти результаты подтверждают его прежние наблюдения: витамин D3, в отличие от D2, активнее поддерживает иммунную систему и помогает ей бороться с инфекциями.
Тем не менее специалисты советуют не спешить отказываться от добавок. Учёные подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы окончательно определить, какой из видов витамина эффективнее и безопаснее.