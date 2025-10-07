Ричмонд
Диетологи предупредили: не всякий витамин D полезен

Многие принимают витамин D, чтобы укрепить иммунитет и защитить кости. Но новое исследование показало, что одна из его форм — витамин D2 (эргокальциферол) — может быть не только бесполезной, но и снижать уровень «полезного» витамина D3 в организме, сообщает El.kz со ссылкой на журнал Nutrition Reviews.

Источник: EL.kz

Учёные из Великобритании проанализировали десятки клинических исследований, в которых люди принимали добавки с витамином D2. Оказалось, что при регулярном употреблении этой формы уровень основного метаболита витамина D3 в крови не повышается, а наоборот — снижается. Исследователи предполагают, что эргокальциферол запускает механизм, ускоряющий выведение D3 из организма.

Профессор Колин Смит из Университета Суррея отметил, что эти результаты подтверждают его прежние наблюдения: витамин D3, в отличие от D2, активнее поддерживает иммунную систему и помогает ей бороться с инфекциями.

Тем не менее специалисты советуют не спешить отказываться от добавок. Учёные подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы окончательно определить, какой из видов витамина эффективнее и безопаснее.