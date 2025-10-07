Военным проиндексировали некоторые выплаты на 7,6 процента в России

Российским военным увеличили некоторые выплаты в 2025 году на 7,6 процента. Соответствующая информация следует из постановления правительства России.
Так, в текущем году с индексацией столкнулись военнослужащие, а также сотрудники некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Помимо этого, увеличение выплат коснулось граждан, которые уволились с военной службы или проходили военные сборы.
В список попали и те, кто пребывал или пребывает в добровольческих формированиях, уточнили в документе.
Некоторые категории пенсионеров могут получить единовременную выплату размером почти 440 тысяч рублей в 2026 году. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, кому будет доступна эта выплата и на каких условиях ее можно будет получить.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин также рассказал, что в России есть редкая возможность получать сразу две пенсии, но это доступно только при строго определенных условиях.
Социальные выплаты в России проиндексируют на 6,8 процента с 1 февраля 2026 года, сообщили в Минтруде. В ведомстве подчеркнули, что повышение коснется всех стандартных мер поддержки граждан и позволит сохранить уровень социальной защиты.