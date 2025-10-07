Военным проиндексировали некоторые выплаты на 7,6 процента в России

Некоторые категории пенсионеров могут получить единовременную выплату размером почти 440 тысяч рублей в 2026 году. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, кому будет доступна эта выплата и на каких условиях ее можно будет получить.