Стал известен минимальный доход для получения ипотеки в 2025 году

Согласно данным, предоставленным агентству «Прайм» аналитиком Инной Солдатенковой, минимальный доход для получения стандартной ипотеки в 2025 году составляет 136 тысяч рублей. Как сообщает эксперт, средний размер ипотечного кредита на первичном рынке жилья в августе достиг 5,7 миллиона рублей, а на вторичном — 3,7 миллиона рублей. При стандартном сроке кредитования в 30 лет ежемесячный платеж за квартиру в новостройке составит примерно 95,3 тысячи рублей, а за жилье на вторичном рынке — 68,2 тысячи рублей. Эти суммы на 65% и 58% соответственно превышают показатели октября 2023 года.
Учитывая, что банки обычно ограничивают долговую нагрузку заемщика 50% от его дохода, для обслуживания кредита на первичное жилье потребуется заработок не менее 191 тысячи рублей, а на вторичное — от 136 тысяч рублей. При этом предполагается отсутствие других кредитных обязательств.
Для семейной ипотеки требования существенно ниже: при покупке жилья в новостройке ежемесячный платеж составит около 34,2 тысячи рублей, а необходимый семейный доход — от 68 тысяч рублей. Для вторичного жилья платеж снизится до 22,2 тысячи рублей при минимальном доходе семьи в 44,4 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что глава Минтруда рассказал о принципе «двух ключей» для поддержки россиян.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.