Стал известен минимальный доход для получения ипотеки в 2025 году

Согласно данным, предоставленным агентству «Прайм» аналитиком Инной Солдатенковой, минимальный доход для получения стандартной ипотеки в 2025 году составляет 136 тысяч рублей. Как сообщает эксперт, средний размер ипотечного кредита на первичном рынке жилья в августе достиг 5,7 миллиона рублей, а на вторичном — 3,7 миллиона рублей. При стандартном сроке кредитования в 30 лет ежемесячный платеж за квартиру в новостройке составит примерно 95,3 тысячи рублей, а за жилье на вторичном рынке — 68,2 тысячи рублей. Эти суммы на 65% и 58% соответственно превышают показатели октября 2023 года.