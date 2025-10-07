Ричмонд
В России повысят размер материнского капитала: когда это произойдет

Глава Минтруда Котяков рассказал об индексации маткапитала на 6,8% в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В России в начале 2026 года пройдет индексация материнского капитала. Его размер увеличат на 6,8%. Индексацию стоит ожидать в феврале. Такой информацией поделился глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков, цитирует ТАСС.

Он пояснил, что Министерство сформирует предложения по обновлению маткапитала до конца 2025 года. По словам главы Минтруда, пока рано говорить о деталях по данной мере поддержки.

«Сейчас в расчете межбюджетного трансферта из федерального бюджета мы пока закладываем индексацию по имеющемуся макропрогнозу, но увеличение будет — по фактическому уровню инфляции», — уточнил Антон Котяков.

Он также сообщил о текущем уровне безработицы. Его размер составил всего 2,1% в августе 2025 года.

