В России повысят размер материнского капитала: когда это произойдет

В России в начале 2026 года пройдет индексация материнского капитала. Его размер увеличат на 6,8%. Индексацию стоит ожидать в феврале. Такой информацией поделился глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков, цитирует ТАСС.
Он пояснил, что Министерство сформирует предложения по обновлению маткапитала до конца 2025 года. По словам главы Минтруда, пока рано говорить о деталях по данной мере поддержки.
«Сейчас в расчете межбюджетного трансферта из федерального бюджета мы пока закладываем индексацию по имеющемуся макропрогнозу, но увеличение будет — по фактическому уровню инфляции», — уточнил Антон Котяков.
Он также сообщил о текущем уровне безработицы. Его размер составил всего 2,1% в августе 2025 года.