Некоторым пенсионерам доступна скидка на ЖКУ

меньше других за услуги ЖКХ платят военные пенсионеры.
Военные пенсионеры в большинстве регионов РФ вправе получать скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере от 30% до 60%. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Никита Чаплин от партии «Единая Россия».
«Для военных пенсионеров и лиц, имеющих стаж службы более 20 лет, в большинстве регионов Российской Федерации установлены скидки на оплату ЖКУ в размере от 30% до 60%… Для военнослужащих, служащих по контракту, и сотрудников спецслужб предусмотрена особенная форма поддержки», — сказал Чаплин в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что такие льготники имеют право на компенсацию при условии, что расходы на оплату услуг ЖКХ составляют более 10% от общего дохода. Эти льготы введены не только на федеральном уровне, но и в субъектах.
Так, в Санкт-Петербурге пенсионеры с трудовым стажем от 40 до 45 лет вправе рассчитывать на 50-процентную скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг. В Москве пенсионеры старше 80 лет полностью освобождены от оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, в большинстве регионов России пенсионерам в возрасте от 70 лет компенсируется 50% взносов на капитальный ремонт.
Как подчеркнул депутат, для оформления этих льгот военным пенсионерам нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или в многофункциональные центры (МФЦ). С собой необходимо взять документы, подтверждающие право на получение субсидии.
Ранее депутаты Госдумы предлагали ввести федеральную единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей для пенсионеров от 70 лет ко Дню пожилого человека, чтобы устранить различия в мерах поддержки между регионами. Кроме того, с 1 октября 2025 года в России были проиндексированы пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков на 7,6%.