Работодатели в России начали чаще отказывать курящим соискателям

Соискателям-курильщикам теперь сложнее устроиться на работу.
Российские работодатели все чаще отказывают в приеме на работу кандидатам с привычкой к курению. Причиной становятся опасения за снижение производительности и рост расходов на медицинское обслуживание сотрудников. Об этом сообщила HR-специалист Зулия Лоикова.
«Перекуры оказываются финансово невыгодными для организации, так как снижается производительность труда. Дополнительным аргументом является рост затрат на медицинские страховки. Курящие сотрудники более подвержены болезням из-за ослабленного иммунитета и проблем с сердечно-сосудистой системой», — приводит слова эксперта telegram-канал SHOT.
Отмечается, что среднестатистический курильщик делает около шести перерывов на курение за рабочий день. Каждый такой перерыв длится около пяти минут. В результате сотрудник тратит около 30 минут ежедневно, что эквивалентно 17 рабочим дням в год.