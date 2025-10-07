Ричмонд
Работодатели в России начали чаще отказывать курящим соискателям

Российские работодатели все чаще отказывают в приеме на работу кандидатам с привычкой к курению. Причиной становятся опасения за снижение производительности и рост расходов на медицинское обслуживание сотрудников. Об этом сообщила HR-специалист Зулия Лоикова.

Соискателям-курильщикам теперь сложнее устроиться на работу.

«Перекуры оказываются финансово невыгодными для организации, так как снижается производительность труда. Дополнительным аргументом является рост затрат на медицинские страховки. Курящие сотрудники более подвержены болезням из-за ослабленного иммунитета и проблем с сердечно-сосудистой системой», — приводит слова эксперта telegram-канал SHOT.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПокурить или сходить на обед: в ГД оценили возможность введения «спортивного часа» на работе.

Отмечается, что среднестатистический курильщик делает около шести перерывов на курение за рабочий день. Каждый такой перерыв длится около пяти минут. В результате сотрудник тратит около 30 минут ежедневно, что эквивалентно 17 рабочим дням в год.