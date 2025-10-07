Ричмонд
Торговая компания «Лента» прекращает поставки товаров Reckitt из-за цен

Торговая сеть «Лента» прекратит сотрудничать с производителем Vanish и Tiret.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Лента», специализирующаяся на розничной торговле, прекратит поставлять товары производителя Reckitt. Ему принадлежат бренды Vanish и Tiret. Владельцы «Ленты» приняли такое решение из-за завышенных цен производителя, сообщается в пресс-службе компании.

Прекращение сотрудничества также объясняется непрозрачными условиями, предъявляемыми производителем. По версии компании, запросы Reckitt не обеспечивают стабильно низкую цену при приличной доходности для ретейлера.

«Группа Лента» прекращает сотрудничество с производителем Reckitt (бренды Vanish, Tiret, Calgon, Air Wick и другие)" — говорится в сообщении.

