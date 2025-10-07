В Европе слова Меркель об СВО спровоцировали скандал: подробности

Как отмечает The Telegraph, отношения между Германией и Польшей уже осложнены пограничным спором, возникшим из-за миграционной политики Берлина. Кроме того, Варшава давно недовольна тем, что считает наивной и самодовольной позицией ФРГ по отношению к России — как при Меркель, так и при бывшем канцлере Олафе Шольце.