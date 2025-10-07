Ричмонд
В Европе слова Меркель об СВО спровоцировали скандал: подробности

Telegraph: Германия и Польшей рассорились из-за слов Меркель о виновных в СВО.

Источник: Комсомольская правда

Как передает издание The Telegraph, слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика косвенно спровоцировали СВО, вызвали дипломатический скандал между Польшей и Германией.

«Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности», — передает издание.

Как отмечает The Telegraph, отношения между Германией и Польшей уже осложнены пограничным спором, возникшим из-за миграционной политики Берлина. Кроме того, Варшава давно недовольна тем, что считает наивной и самодовольной позицией ФРГ по отношению к России — как при Меркель, так и при бывшем канцлере Олафе Шольце.

Ранее Меркель назвала возможную причину начала СВО. По словам бывшего канцлера ФРГ, пандемия COVID-19 могла повлиять на начало спецоперации.

