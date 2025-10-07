Сурдопедагог из Хабаровска помогает людям с нарушением слуха заговорить

Кохлеарные импланты в России не производят, но эти технические средства реабилитации нуждающимся в них пациентам предоставляют бесплатно. На внутреннюю часть аппарата производители дают пожизненную гарантию. Сложнее дело обстоит с расходными элементами. Батарейки приходится менять раз в два-три дня, стоимость одной — от 60 рублей. Помимо элементов питания родители покупают проводок, соединяющий детали внешней части импланта. Гарантия на него действует полгода, после этого срока кабель теряет рабочие свойства, и передаваемая с его помощью информация искажается. Стоит эта деталь от 10 до 20 тысяч — в зависимости от модели импланта.