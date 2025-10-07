Сурдопедагог из Хабаровска помогает людям с нарушением слуха заговорить

Представьте себе мир, совершенно лишённый звуков. Именно в таком мире вынуждены жить люди, которые родились с тяжелыми нарушениями слуха. Помочь им научиться слышать, а затем и говорить — можно. Для этого необходимы кохлеарные импланты. Как людям с тяжелыми нарушениями слуха научиться слышать и говорить, корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала сурдопедагог Любовь Стицкая.
Глухота — не приговор, если вовремя диагностировать проблему, сделать операцию по вживлению импланта и начать обучение речи. Сурдопедагог Любовь Стицкая в 2017 году создала клуб для родителей, воспитывающих детей с кохлеарными имплантами. Создание клуба стало насущной необходимостью для людей, которые не понимают, как общаться с неслышащими детьми, как их обучать и как преодолеть возникающее у родителей чувство отчаяния, а порой и вины за то, что их малыши страдают.
По сведениям Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, в Хабаровском крае сейчас с кохлеарными имплантами ходят 111 человек, нуждаются в их установке семь человек.
Новорождённые в роддоме проходят диагностический скрининг. Если малыш не реагирует на звуки, дополнительное обследование ему назначают в поликлинике либо направляют в Медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России. В Хабаровске он действует на базе Краевой клинической больницы № 1.
Точный диагноз ребенку важно поставить до полугода. Но для многих родителей препятствием становится место проживания — населенные пункты, где нет нужных медицинских организаций; большая очередь на обследование; зачастую и отрицание проблемы родителями. В итоге постановка диагноза, а значит, и протезирование откладывается на долгий срок, из-за чего уходит драгоценное время.
Между тем, вовремя установленный имплант и регулярные занятия с сурдопедагогом гарантируют детям полноценное развитие и жизнь здоровых людей. Они вовремя учатся говорить, посещают обычные детские сады, школы, занимаются спортом и даже музыкой, оканчивают вузы и находят работу.
Как это работает.
Установка кохлеарного импланта проходит хирургическим путем. Под общим наркозом ребенку под кожу помещают внутреннюю часть импланта. Внешняя часть импланта, которую носят за ухом, содержит микрофон, речевой процессор и передатчик. Улавливаемые микрофоном звуки процессор преобразует в цифровой формат, эти закодированные сигналы передатчик отправляет на внутреннюю часть импланта, где их получает приемник, а дешифратор преобразует в электрические импульсы, которые через волокна слухового нерва попадают в мозг и воспринимаются как звук.
Хабаровск — один из немногих городов, где проводят такие операции, также их делают в Красноярске, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. Операция и предшествующее ей обследование — бесплатные, их проводят по полису ОМС.
Кохлеарные импланты в России не производят, но эти технические средства реабилитации нуждающимся в них пациентам предоставляют бесплатно. На внутреннюю часть аппарата производители дают пожизненную гарантию. Сложнее дело обстоит с расходными элементами. Батарейки приходится менять раз в два-три дня, стоимость одной — от 60 рублей. Помимо элементов питания родители покупают проводок, соединяющий детали внешней части импланта. Гарантия на него действует полгода, после этого срока кабель теряет рабочие свойства, и передаваемая с его помощью информация искажается. Стоит эта деталь от 10 до 20 тысяч — в зависимости от модели импланта.
— Если провод не работает — всё, ребенок не слышит. То есть все деньги, которые государство потратило на имплантацию и реабилитацию, все усилия по обучению пропадают зря. Для семьи это постоянный тонус. Каждые полгода в календаре стоит заметка: мы меняем проводок, — переживает Любовь Стицкая.
В отдельных регионах России родителям компенсируют траты на расходные материалы. Жители Хабаровского края надеются, что вскоре и для них это станет нормой.
Прогноз реабилитации.
Второй после установки импланта этап — обучение речи — отличается от такого процесса у слышащих детей.
— Обучение речи нормотипичных, то есть слышащих, детей проходит как повторение звуков, издаваемых окружающими людьми, животными, техническими средствами. Ребенок после подключения кохлеарного импланта слышит какофонию. Это можно сравнить с посещением другого государства, где туриста оглушает смесь шума улицы, непонятной речи, необъяснимого грохота. Ребёнок с имплантом сам не научится различать звуки, ему нужен сурдопедагог. Многие родители говорят: зачем нам специалист, если дали девайс, мой ребенок слышит, я сам могу его учить. К сожалению, не может, — рассказывает Любовь Стицкая.
Закодированная аппаратом информация воспринимается усредненно. Фонетических тонкостей, например, отличий между словами «машина» и «малина», ребенок сначала не отличит. Ему также приходится усваивать, какой шум предупреждает об опасности. Например, звук едущей машины или лай агрессивной собаки. Дважды в неделю дети ходят на занятия, чтобы освоить лексику, грамматику, научиться запоминать и понимать новые услышанные слова. Сурдопедагог учит слушать, обращать внимание на звук, а потом начинается дефектологическое, логопедическое обучение: ребёнок пытается подражать речи других людей. Реабилитация после кохлеарной имплантации длится пять лет.
Такой прогноз сбывается при условии, что обучение идет непрерывно. Остановить его может неисправность аппарата.
— Даже неделя без импланта может свести к нулю всю работу. Ребёнок вновь глухой, тут же разваливается речь, теряются все слуховые навыки. Малыш не слышит, у него нет других способов общения, соответственно, он остается один в своем мире тишины. После возобновления работы импланта мы восстанавливаем утраченные навыки, а потом продолжаем обучение, — рассказывает Любовь Стицкая.
Вторая острая проблема: нехватка сурдопедагогов. На Дальнем Востоке таких специалистов не готовят. Любовь получала специальное профильное образование в Санкт-Петербурге и теперь, помимо работы с детьми в Хабаровске, консультирует в режиме онлайн родителей из разных регионов. Причём нередко приходится объяснять растерянным родителям, в чем заключается особенность диагноза их детей, и пошагово объяснять, как семье с этим диагнозом жить.