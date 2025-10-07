Две иномарки столкнулись на трассе «Уссури» в Хабаровском крае

Авария случилась 6 октября на 58-м километре трассы. Водитель «Хонды-Фит» ехал со стороны Владивостока в сторону Хабаровска. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой-Калдиной». От удара «Хонду» отбросило в левый кювет.