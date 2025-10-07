Две иномарки столкнулись на трассе «Уссури» в Хабаровском крае

На трассе А-370 «Уссури» в Хабаровском крае произошло ДТП. Две легковушки столкнулись лоб в лоб, после чего одна из машин вылетела в кювет. Оба водителя получили травмы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Авария случилась 6 октября на 58-м километре трассы. Водитель «Хонды-Фит» ехал со стороны Владивостока в сторону Хабаровска. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой-Калдиной». От удара «Хонду» отбросило в левый кювет.
«В ДТП пострадали оба водителя. За рулем “Хонды” находился мужчина 1987 года рождения, “Тойотой” управлял 56-летний житель края. Медики оказали им помощь и доставили в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции района имени Лазо.
По факту происшествия в отношении водителя «Хонды» открыто административное дело по статьям Кодекса об административных правонарушениях. Нарушителю грозит наказание за причинение вреда здоровью и выезд на встречную полосу.